星野リゾートは、「界 宮島」を2026年夏開業する。客室は全54室。館内には大浴場、石風呂、食事処、宿泊者専用のショップなどを設ける。同ブランドとして初めて広島県・宮島エリアに進出する。全室が宮島を望むオーシャンビューとなっている。最上階の大浴場は南に面した海を見渡す露天風呂と、北に面した山並みを望む内風呂の2つの趣の異なる湯殿を楽しむことができる。石風呂は今の時代が求めるくつろぎを追求し、輻射熱による温