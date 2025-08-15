あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「Japan Railways」はなんの正式名称？「Japan Railways」はなんの正式名称でしょうか？ヒントは、交通機関に関するワードです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「JR」でした！JRとは、日本国有鉄道の分割・民営化に伴い、昭和62年（1987）4月に発