世界各地で記録的な猛暑が続く中、エアコンの普及率が低いヨーロッパ諸国では熱中症による死者が急増している。普及が進まない理由のひとつに環境に配慮した政策があるが、いまその是非が問われている――。写真＝Jerome Gilles／NurPhoto via AFP／時事通信フォト2025年7月1日、フランス、パリのトロカデロ庭園内にある噴水で涼むパリジャンと観光客。フランス気象局（メテオ・フランス）によると、フランスの気温は今日がピーク