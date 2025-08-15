夜の時間帯と風水の関係夜の時間帯は、風水において“リセットの時間”と考えられています。睡眠時や太陽が沈む時間は、運気の切り替えのポイントとなるため、開運を意識するならば夜の時間の過ごし方はとても重要になってくるのです。運気アップ＆快眠に繋がる寝室の整え方寝室は夜の時間を過ごす大切な場所。だからこそ、人それぞれのこだわりがあるかと思います。風水において、湿気は陰の気を溜め込むことに繋がるので、禁忌の