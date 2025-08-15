アメリカのトランプ政権が半導体大手・インテルへの出資を検討していると現地メディアが報じました。これはブルームバーグ通信が14日に報じたものです。出資額は不明で、最終的に出資が見送られる可能性もあるとしています。インテルはAIに関連する技術開発などが進まず、経営不振が長引いていましたが、この報道を受け、株価は前の日の終値に比べておよそ7％上昇しました。トランプ氏は今月7日、インテルのリップブー・タンCEOに