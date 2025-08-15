デジタル機器の設定やトラブル解決を手がける日本PCサービス株式会社は、アマチュアゴルファーとして活躍する田中陽菜選手とスポンサー契約を締結したと発表しました。 「世界へと羽ばたける」女子大生ゴルファーが契約 田中陽菜選手 田中選手は国内外のツアートーナメントにも出場する現役大学生で、プロテスト合格を目指して日々トレーニングに励んでいます。田中