気象台は、午前8時4分に、洪水警報を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】新潟県・村上市に発表 15日08:04時点下越では、15日昼過ぎまで土砂災害に、15日昼前まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報・土砂災害15日昼過ぎにかけて警戒・浸水15日昼前にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】15日昼前にかけて警戒