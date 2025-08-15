私はスズ（29歳）。実家から徒歩5分の所に旦那のマサル（32歳）とユキ（4歳）と住んでいます。幼いころから父は仕事が忙しくあまり家にいなかったので、専業主婦の母と2人でいることが多かったのです。ユキが生まれてからも週に何度も実家に遊びに行って、ランチに一緒に行くことも。口に出したことはありませんが、いずれかは同居するのかなとも思っていたものです。このまま仲よく過ごせると信じて疑っていませんでしたが、少し