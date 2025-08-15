生まれも育ちも神戸市中央区でサブカル郷土史家の佐々木孝昌（神戸史談会、神戸史学会・会員）が、北区出身で落語家の桂天吾と、神戸のあれこれについてポッドキャストで語る『神戸放談』（ラジオ関西Podcast）連載シリーズ。今回のテーマは「海水浴場・プール」です。前回に続き、三宮センター街にあるトロフィーと造花のお店｢毛利マーク｣代表取締役で灘区民の藤井淳史さんを加えた3名で色々語ります。☆☆☆☆海水浴シーズ