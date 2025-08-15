有給休暇の日にかかってくる仕事の電話、どう対応しているだろうか？急ぎの要件か、もしくは何かしらのトラブルが起こったのかと思い、慌てて電話に出ると「明日でいいじゃねーか！」という内容になんだかモヤモヤ…！本日紹介するのは、会社からかかってくる休日の電話についてのエピソード漫画『有給の日の電話』である。【漫画】本編を読む何かトラブルでも起きたのか…とヒヤヒヤ！本作の主人公・ぬこリーマンが珍しく有給を取