群馬県・伊勢崎オートレース場のナイターSG「第29回グランプリ」は最終日、優勝戦（5100メートル＝10周）が行われる。準決11Rを圧勝して完全Vに王手をかけた黒川京介（27＝川口）が、絶好の1枠を手にした。昨年11月の日本選手権（川口）以来となる、通算2度目のSG制覇へ気合を入れて臨む。エンジン、スタート、足周りと万全の黒川。昨年の選手権も6連勝Vだったが、その際は優勝戦で1回目がフライングだった。今度こそスカッとS