俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第20週「見上げてごらん夜の星を」の各回あらすじを振り返る。【写真あり】相関図に大きな変化！ネット「マジ!?」「二度見した」■第96回のあらすじ三星百貨店を辞めて独立した嵩（北村匠海）は独創漫画派という集団に所属し、そこで割り振られた仕事をこなし