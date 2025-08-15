″悲願″のコンサート開催へ今年3月31日をもって解散した『KAT-TUN』が、11月8日に千葉県・ZOZOマリンスタジアムでコンサート『Break the KAT-TUN』を開催すると発表。グループ解散後の再集結という異例のコンサートとなった。これが実現すれば、メンバーやファンにとっても“悲願”の公演となるようだ。2月の解散報告時、STARTO ENTERTAINMENTは「3月31日に解散はいたしますが、メンバーの希望により、近い将来ファンの皆様とお会