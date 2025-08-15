タレントの長嶋一茂が１５日、金曜レギュラーコメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を欠席した。司会を務める羽鳥アナウンサーは「一茂さんが夏休みでございます」と説明した。代わって直木賞作家の今村翔吾氏がスタジオ生出演した。