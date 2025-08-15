元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が１３日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜・深夜２時１７分）にＭＣとして出演。自身と、あるアイドルに対する世間の目について私見を述べた。この日は“モテ芸人”として知られる「レインボー」池田直人の運転で東京・六本木のテレビ朝日から秋葉原に向かい、車中で７月５日の日本ハム戦の始球式に登場、おなじみのきつねダンスも披露したことについて聞かれ