Image: ace. “スペパ”って聞いたことありますか？ “スペースパフォーマンス”の略で、限られた空間を効率よく使うことを意味しており、“タイパ”や“コスパ”に続く新たな価値基準として注目を集めています。この考えをプロダクトに落とし込んだace.（エース）のバックパックが、バッグパンパン勢の助け舟となりそうです。圧縮スペース＋エキスパンダブル機能で空間効率の最適化