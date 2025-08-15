本人が“見たいけど見られなかった瞬間”に密着し、覗き見する番組『わたし界隈 オーダーメイド・ドキュメント』。8月15日（金）放送のゲストは、ウルフ アロンが登場。MC近藤千尋＆宮本夢羅（いふら）アナとともに自身の界隈を覗き見していく。【映像】ハライチ澤部、「家にも遊びに来た」日本バスケ界のスター選手を明かす。しかし…平謝りする事態に6月に柔道からプロレスへの転向を電撃発表し、格闘界隈のみならず世間中から注