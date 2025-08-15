【本日の見通し】ドル安一服、短期的にはしっかりも、流れの見極めが必要 昨日東京市場で米利下げ期待などから146円21銭を付けたドル円。145円トライが意識されていたが、その後反転。下げ分を解消するだけでなく、148円手前までのドル買いとなった。米生産者物価指数（PPI）が予想を上回る伸びとなり、ドルの買い戻しが優勢となった。利下げ期待についても、100%織り込んでいた0.25％利下げの見通しが90％台に低下、ベ