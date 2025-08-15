東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.76高値147.96安値146.21 150.16ハイブレイク 149.06抵抗2 148.41抵抗1 147.31ピボット 146.66支持1 145.56支持2 144.91ローブレイク ユーロドル 終値1.1648高値1.1715安値1.1631 1.1782ハイブレイク 1.1749抵抗2 1.1698抵抗1 1.1665ピボット 1.1614支持1 1.1581支持2 1.1530ローブレイク