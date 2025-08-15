【モデルプレス＝2025/08/15】プロフィギュアスケーターで俳優デビューも決定している本田真凜が8月21日に発売する1st写真集「MARIN」（講談社）より、先行カット第5弾が解禁された。【写真】本田真凜、美肌輝くプールカット◆本田真凜、無限の表現力で魅せる「夏生まれで名前も“MARIN”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し選んだデスティネーションは、リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジー