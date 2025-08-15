伊勢崎オートのSG「第29回オートレースグランプリ」は準決勝戦を終えた。女子第一人者の佐藤摩弥（33＝川口）が真夏の上州走路で熱い走りを披露した。準決9R。0Mオープンの6枠から得意のトップスタートを決めると逃走ペースへ。残り2周で「だんだん回れなくなっちゃった」とペースダウン。追い足上々の中村雅に逆転を許したものの、続いて猛追してきたSG連覇が懸かる佐藤励の全速戦を許さずゴールラインを通過した。価値あ