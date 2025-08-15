元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を欠席した。番組冒頭に司会の羽鳥慎一アナウンサーが「きょう一茂さんが夏休みでございます」と伝えた。一茂の欠席は、6月20日以来、約2カ月ぶり。この日は、一茂に代わって直木賞受賞作家の今村翔吾氏がコメンテーターを務めた。一茂は「1年の大半をハワイで過ごしている」と公言し