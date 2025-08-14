鉄欠乏性貧血には鉄剤だけでなく、漢方薬という選択肢もあります。疲れやすさや立ちくらみ、イライラなどの不調に悩んでいる方は、自分の体質や症状に合った市販薬を選ぶことで、体調改善への一歩を踏み出せるかもしれません。鉄欠乏性貧血に効果的な市販薬について、薬剤師の西さんにお聞きしました。 監修薬剤師：西ひかり（薬剤師） 熊本大学薬学部を卒業後、病院薬剤師として15年以上勤務を継続。病棟担当した診療科は、