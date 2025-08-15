中日・中田翔内野手（３６）が今季限りで現役を引退することが１５日、分かった。腰痛のためベストのプレーできない状態が続いていた。１５日に記者会見を行う予定。中日移籍２年目の今季は１５キロの減量を行うなど、並々ならぬ決意と覚悟でペナントレースに臨んだ中田だが、腰痛が再発して５月１３日に一軍登録を抹消。８月７日に一軍復帰を果たしたものの、代打で３回打席に立っただけで、１２日に再び選手登録を抹消されて