○経済統計・イベントなど ０８：５０日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値） ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・１０年物物価連動国債の入札 １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・不動産開発投資 １１：００中・固定資産投資 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 ２１