１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円７６銭前後と前日と比べて４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円１１銭前後と同４０銭程度のユーロ安・円高だった。 この日に米労働省が発表した７月の卸売物価指数（ＰＰＩ）は、前月比の上昇率が０．９％と約３年ぶりの大きさとなり、インフレ加速が示唆されたことからトランプ政権の関税政