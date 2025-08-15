１５日の東京株式市場は強弱観対立のなかも根強い押し目買いが入り、日経平均株価は頑強な値動きとなりそうだ。前日は７日ぶりに反落し下げ幅は６００円を超えたが、きょうは出遅れた向きの買いが下値を支えそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちの展開だったが、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸや仏ＣＡＣ４０などはいずれも上昇、英ＦＴＳＥ１００もしっかりした値動きを維持した。引き続き米国での利下げ期待を拠りどころ