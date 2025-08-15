俳優・藤岡弘、（79）の三女で俳優の藤岡舞衣が15日までに自身のインスタグラムを更新。家族でイベント出演を果たしたことを報告した。【写真】「素敵な家族！」藤岡ファミリーの“大集合”ショット藤岡は「イベントありがとうございました久々に家族勢揃いで楽しかったです」とつづり、父に加え、俳優の長女・天翔愛、長男・藤岡真威人、次女・天翔天音と５人で並び、笑顔を見せる家族ショットを公開した。この投稿には「