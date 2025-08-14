精度の高い検査を実現する「AI内視鏡検査」。今後、ますます普及が期待されていますが、これまで「大腸内視鏡検査はつらくて受けたくない」と感じていた人にとっても、メリットはあるのでしょうか。今回は、AI内視鏡検査に関する疑問を「名古屋むらもと内視鏡クリニック栄院」の村元先生に解決していただきました。 監修医師：村元 喬（名古屋むらもと内視鏡クリニック 栄院） 昭和大学医学部卒業。その後、昭和大学病院消化