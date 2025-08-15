「全国高校野球選手権・２回戦」（１５日、甲子園球場）大会本部は降雨によりグラウンド整備が必要になったため、第１試合の花巻東−東洋大姫路戦の開始時刻を午前８時から同９時に変更すると発表した。第２試合以降の開始予定時刻もそれぞれ１時間ずつ遅らせるとした。