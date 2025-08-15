― ダウは11ドル安と3日ぶりに反落、 市場予想を上回る米PPIが重荷となった ― ＮＹダウ 44911.26 ( -11.01 ) Ｓ＆Ｐ500 6468.54 ( +1.96 ) ＮＡＳＤＡＱ 21710.67 ( -2.47 ) 米10年債利回り4.285 ( +0.051 ) ＮＹ(WTI)原油 63.96 ( +1.31 ) ＮＹ金 3383.2 ( -25.1 ) ＶＩＸ指数14.83 ( +0.34 ) シカゴ日経225先物 (円建て)42845 ( +225 ) シカゴ日経225先