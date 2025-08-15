終戦の日の15日、小泉進次郎農水相が東京・九段北の靖国神社に参拝した。午前8時前に訪れた小泉氏は参拝後、記者団の問いかけに応じず、靖国神社を後にした。去年10月の石破内閣の発足後、閣僚の靖国神社参拝が確認されたのは初めて。小泉氏は、環境相在任中の2020年と21年も終戦の日の8月15日に参拝している。この他、2024年の自民党総裁選に立候補した自民党の小林鷹之元経済安保相らも参拝した。