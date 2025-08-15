SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「回」でした！■解説上から読むと「挽回（ばんかい）」左から読むと「撤回（てっかい）」右に向かって読むと「回遊（かいゆう）」下に向かって読むと「回覧（かいらん）」パッと思い浮かびましたか？Y