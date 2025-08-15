薄着の季節、どうしてもコーデがシンプルになりがちで垢抜けない……そんな大人女性には、一癖あるデザインで鮮度アップが狙える【しまむら】のパンツがおすすめ。シャレ感が漂うニュアンス柄や、さり気ない花柄など、大人がトライしやすい柄パンツをピックアップしました。ガバッと穿くだけでマンネリ打破できそうなパンツは、夏コーデの1軍になるかも。 派手見えしすぎないニュアンス柄パンツ 【しまむら】