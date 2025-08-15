日本マクドナルド（東京都新宿区）が、ハッピーセット「ポケモン」の第2弾を8月15日から発売しています。「ポケモンカード」の配布はなしハッピーセット「ポケモン」では、「ピカチュウ」や「イーブイ」をはじめ、10月16日発売予定の新作ゲームソフト「Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）」に登場する「メガルカリオ」や「メガリザードンX」など“メガシンカ”を遂げたポケモンのおもちゃがラインアップされています。第1弾