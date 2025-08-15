小規模なオープンソースプロジェクト「Deepkit」の所有する商標が、1億5000万ユーロ(約256億円)を調達したベンチャー「Deepki」の訴えにより取り消されてしまったという嘆きが、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsに投稿されています。VC-backed company just killed my EU trademark for a small OSS project | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=44883634$160M VC-backed company just killed my EU trademar