第１０７回全国高校野球選手権大会の大会本部は１５日、降雨によるグラウンド整備が必要として、第１試合の花巻東（岩手）―東洋大姫路（兵庫）の開始を１時間遅らせ、午前９時に変更すると発表した。２回戦４試合が予定されており、第２試合以降の開始予定も、それぞれ１時間ずつ遅らせる。