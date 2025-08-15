21日に発売されるプロフィギュアスケーター・本田真凜の1st写真集『MARIN』（講談社）の先行カット第5弾が15日、公開された。【写真集カット】ドキっ！一緒に旅をしている気分になれる本田真凜今作は「夏生まれで名前も“Marin”なので、夏らしいシチュエーションで撮影したい」と自ら希望し、選んだ台湾の都市、台中＆高雄で撮影。リゾートや都会的な一面だけでなく、ノスタルジーなムードも色濃く残り、多面的な魅力を放つデ