女優鈴木京香（57）が、映画「キリコのタクト〜YELL〜」（雑賀俊朗監督、26年公開）に主演することが14日、分かった。タクトに生徒を輝かせる魔法が宿ると言われる、関西弁でまくし立てる伝説の高校音楽教師を演じる今作で、指揮に初挑戦する。「原田貴理子という教師像に引かれて、この役をやらせていただく決意をしました。今はピアノやコーラスの稽古に励む熱い夏を過ごしています」と、今夏のクラインクインを前にピアノと指揮