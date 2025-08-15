第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日は降雨のため、第１試合の開始時間が午前８時から同９時に変更されると日本高野連から発表された。なお、第２試合以降の開始予定時間もそれぞれ１時間ずつ後ろ倒しとなる。以下、全文。降雨によるグラウンド整備が必要になったため、第１０日第１試合の開始時刻を午前８時から同９時に変更します。第２試合以降の開始予定時刻も、それぞれ１時間ずつ遅らせます。