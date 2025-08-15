SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（31）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ベアトップ姿のヘアメンテ・ショットを公開した。「誕生日イベントに向けてヘアメンテしました気付けば2カ月染めてなかったらしい笑@riholog1001ありがとう」とつづり、ベアトップ姿のバストアップ写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎる！！」「すっごく綺麗で、かわいいです」「最高」「ヨイ！」「可愛