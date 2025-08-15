連載・日本人フィギュアスケーターの軌跡第３回高橋大輔中編（全３回）2026年２月のミラノ・コルティナ五輪を前に、21世紀の五輪（2002年ソルトレイクシティ大会〜2022年北京大会）に出場した日本人フィギュアスケーターの活躍や苦悩を振り返る本連載。第３回は、トリノ、バンクーバー、ソチの３大会に出場した高橋大輔の軌跡を振り返る。全３回の２回目（中編）は、日本男子初の五輪メダルを獲得したバンクーバー大会への道