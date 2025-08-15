Dear Slim…… エミネム（Eminem）による2000年リリースのヒット曲『Stan』を題材としたドキュメンタリー作品『Stans（原題）』Paramount+での日本配信日が2025年10月3日にセットされたようだ。本国アメリカでは8月7日～10日の期間限定でAMCシアターズにて劇場上映された。 ﻿ 『Stans』は、楽曲『Stan』にインスパイアされたドキュメンタリー。『Stan』では、エミネムの熱狂的なファ