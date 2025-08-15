◇ア・リーグオリオールズ5−3マリナーズ（2025年8月14日ボルティモア）オリオールズの菅野智之投手（35）が14日（日本時間15日）、本拠でのマリナーズ戦に先発登板。5回1/3を投げ3安打1失点に抑え、日本新人投手史上10人目のシーズン10勝を成し遂げた。試合は6回1死一塁の場面で降雨中断となり、菅野は降板となった。2時間18分の中断後に2番手・ガルシアがいきなり2ラン被弾となったが、その後は救援陣がリードを守り切