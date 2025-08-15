プラスチック汚染防止のため強力な条約が必要だと訴えるパナマの交渉官（中央）＝14日、ジュネーブ（共同）【ジュネーブ共同】プラスチックによる環境汚染防止に向けた国際条約作りの政府間交渉委員会は14日までだった会期を延長し、15日も各国が折り合える条文案の模索を続けた。関係者からは今回会合での合意は難しいとの見方も出ている。交渉ではプラスチック生産段階からの規制が焦点になっている。13日にバジャス議長（エ