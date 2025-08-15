日米関税交渉はなぜ土壇場で合意できたのか。アメリカの真の狙いはどこにあるのか―米国政治の取材・調査を続ける峯村氏の渾身の分析。峯村 健司（みねむら・けんじ）／キヤノングローバル戦略研究所・上席研究員。近著に『台湾有事と日本の危機』。メルマガ「峯村健司のインテリジェンスサロン」を配信中前編記事『「関税交渉」は単なる始まりにすぎない…トランプが弱り切った日本に突き付ける重大要求』より続く。アメリカのキ