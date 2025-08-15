タレントのぺえが、自身のセクシュアリティをカミングアウトした時の経験と周囲の反応について赤裸々に語った。【映像】ぺえが長期間付き合った元カレ8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストにNetflixの恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』出演者の中井大（ダイ）が登場した。番組後半