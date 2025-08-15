富士山がコンビニ店の上にのっているような写真が撮れるとして、訪日客らが殺到する「ローソン河口湖駅前店」（山梨県富士河口湖町）で、町は今月、危険な横断を防ぐために設置していたポールに茶色い幕を設置した。ポールが大型バスの走行の妨げにならないよう高さを低くしたことに伴い、ポールなどをまたいで人が車道に出ないようにするための措置という。町では、車道での撮影など、訪日客による危険行為が相次いだことから