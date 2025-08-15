【ニューヨーク共同】国連は14日、「紛争関連の性暴力」の年次報告書を公表した。パレスチナ自治区ガザで戦闘を続けるイスラエルとウクライナに侵攻するロシアの治安部隊が、それぞれ性暴力を加えたとする「確かな情報」があると指摘。調査への協力を求め、協力しなければ来年の報告書で性暴力の「関与や責任が疑われる団体リスト」の一覧に両国を加えると警告した。公表に先立ち、イスラエルのダノン国連大使は国連のグテレス