パレスチナ自治区ガザ北部に投下された支援物資＝14日（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルの対外特務機関モサドのバルネア長官が14日、パレスチナ自治区ガザを巡る停戦交渉を仲介するカタールを訪問し、ムハンマド首相兼外相と会談した。バルネア氏は、中断している停戦と人質解放の交渉が早期に進展しなければガザ市制圧計画を実行に移す用意があると強調し、イスラム組織ハマスに圧力をかけた。米ニュースサイト、